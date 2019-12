Statistikat e panjohura të legjendave të sportit (FOTO LAJM)

Shtuar më 10/12/2019, ora 23:43

Askush nuk është perfekt, madje as disa nga yjet më të mëdhenj të sportit të kohës moderne.Lionel Messi, Usain Bolt dhe Rafael Nadal të gjithë kanë gabime dhe këto statistika tregojnë se këta sportistë të klasit botëror janë njerëzorë, shkruan lajmi.net.Marc Marquez dhe rëniet e tijQë nga mbërritja në MotoGP, kampioni i gashtëfishtë botëror ka pësuar gjithsej 120 rënie nga motori i tij.Numri i rënieve të spanjollit në 2019 (14) ishte shumë më i ulët se vlera e tij për sezonin 2018 (23).Rafael Nadal dhe rekordi i tij në fusha të mbylluraGjatë karrierës së tij, Nadal ka fituar gjithsej 82 tituj nga turne të ndryshëm, por vetëm dy prej tyre janë fituar në ambiente të mbyllura.E para ishte Madrid Masters të vitit 2005 dhe e dyta në Sao Paulo në 2013.Spanjolli ka humbur pesë finale në ambiente të mbyllura – Basel 2015, finale të ATP në Londër 2013 dhe 2010, Rotterdam 2009 dhe Paris 2007.Luka Doncic dhe humbja e topitVetëm dy lojtarë kanë humbur topin më shpesh se sa slloveni në NBA. Gjithsej 105 humbje të topit do të thotë se ai mesatarisht humb topin 4,6 për ndeshje.Përqindjet e James HardenYlli i Houston Rockets është i njohur për shënimin e pikëve, por kjo nuk do të thotë që ai ka një normë veçanërisht të lartë suksesi.Ai ka provuar më shumë tre pikësha dhe më shumë gjuajtje të lira se kushdo tjetër dhe ai renditet në vendin e 122-të përsa i përket shkallës së konvertimit me gjithsej 317 përpjekje dhe një mesatare prej 13 që janë të suksesshme.Lionel Messi dhe penalltitëYlli i Barcelonës ka humbur gjithsej 26 penallti gjatë karrierës së tij si për klubin ashtu edhe për vendin.Ai ka humbur 12 në La Liga, gjashtë në Copa del Rey, tre në Ligën e Kampionëve, një në Supercopa de Espana, një në një Kupë Botërore dhe tre në miqësore për Argjentinën.Cristiano Ronaldo dhe gjuajtjet e liraPortugezi njihet gjerësisht për teknikën e tij revolucionare të gjuajtjeve të lira, por ai nuk është në të vërtetë aq i frytshëm nga to, transmeton lajmi.net.Që kur nënshkroi për Juventusin, Ronaldo nuk ka shënuar asnjë gol të vetëm në një ndeshje konkurruese nga gjuajtja e lirë dhe është akoma pas Miralem Pjanic (golashënuesi më i mirë i historisë së Serisë A nga gjuajtjet e lira) në zgjedhjet e klubit.Fillimet e dobëta të Usain BoltPavarësisht se ka vendosur rekorde botërore si në 100m ashtu edhe në 200m, sprinteri xhamajkan është i njohur se vuan nga fillimet e ngadalta.Në fakt, ai ishte atleti i shtatë më i shpejtë nga blloqet për rekordin e tij të parë në botë në Pekin në 2008 dhe ai ishte i gjashti më i ngadalshëm për kohën e tij aktuale me rekord botëror prej 9.58 sekondash në Berlin 2009.Lewis Hamilton dhe rekordi i tij nga kualifikimetShoferi britanik mund të ketë mbrojtur titullin e tij botëror në vitin 2019, por ai nuk e mbylli vitin me më shumë pole-postition.Charles Leclerc i Ferrari e përfundoi sezonin në shtatë pole në krahasim me pesë të Hamiltonit./Lajmi.net/