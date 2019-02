Sulmuesi i Juventusit pëson dëmtim të rëndë (FOTOLAJM)

Shtuar më 04/02/2019, ora 15:30

Pas barazimit 3 me 3 të Juventusit me Parmën në Serie A, Douglas Costa ka përjetuar një tjetër moment të hidhur.Anësori brazilian ka pësuar aksident në autostradë, ku ka dëmtuar keq makinën e tij. Costa nuk ka pësuar ndonjë lëndim serioz, gjersa është gjobitur rëndë nga policia italiane.Sipas mediave në Itali, braziliani ishte përplasur me një makinë të markës ‘Fiat Punto’, gjersa pronari i këtij të fundit ka përfunduar me lëndime të rënda në spital.