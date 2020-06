Super kombinim me CR7, Dybala realizon supergol (VIDEO)

Shtuar më 26/06/2020, ora 23:04

Menjëherë pas fillimit të pjesës së dyrtë Juve ka gjetur golin me Dybalan pas një superkombinimi me CR7 argjentinasi me të martën e tij nuk fal duke dërguar topi në trekëndërsh.