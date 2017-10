Surprizat e Panuçit në formacion rrezikojnë Sadikun, Agollin dhe Bashën

Shtuar më 06/10/2017, ora 19:43

Duhen vetëm pak minuta para se ndeshjatë fillojë dhe mësohet se trajneri Kristian Panuçi ka bërë disa ndryshime në formacion.Edhe pse dje u konfirmua që në majën e sulmit do të ishte Armando Sadiku, duket se nga minuta e parë kundër Spanjës do të jetë Azdren Llullaku Sipas të gjitha gjasave, Sadiku do ta nisë nga stoli, ndërsa ndryshimi i madh është edhe në krahun e majtë të mbrojtjes Kapiteni Ansi Agolli nuk do të jetë titullar, teksa vendin e tij do ta zërë Hysen Memolla.Gjithashtu në qendër të mbrojtjes nuk është preferuar Gjimshiti, por Veseli nga fillimi. Ndërsa balotazhin mes Memushajt dhe Bashës, duket se e ka fituar mesfushori vlonjat.Fomacioni: 5-3-2Berisha, Balliu, Hysaj, Ajeti, Veseli , Memolla, Xhaka, Kaçe, Memushaj, Grezda, Llullaku