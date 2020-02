Thërriti Manaj në ekipin e parë, gazetari spanjoll ironizon Setien

Shtuar më 14/02/2020, ora 23:15

Grumbullimi i Rey Manajt ka bërë bujë edhe në mediet spanjolle.Futbollisti shqiptarë do të jetë pjesë e Barcelonës për takimin që katalanasit kanë kundër Getafes.Ndërkohë që për Manajn është një arritje kolosale për një gazetar spanjoll ky vendim i trajnerit Setien tregon gjendjen e rënduar tek klubi i Barcelonës Jordi Costa, shprehet se të grumbullosh Manajn është dëshpëruese.Sipas tij kjo tregon më së miri gjendjen e vështirë me të cilën po përballet Barcelona dhe trajneri Quiquen Setien “Sa dëshpëruese duhet të jetë të thërrasësh ditën e sotme Rey Manajn . Një lojtar që ka luajtur vetëm një ndeshje e gjysmë me ekipin B. Makthi më i madh i trajnerëve është ai i Barcelonës ”, ka thënë gazetari spanjoll në lidhje me ftesën e adresuar për Rei Manajn