Tiago Silva rikthehet te Milani, e thotë agjenti i tij

Shtuar më 21/02/2020, ora 18:11

Mbrojtësi brazilian, Tiago Silva , mund të largohet nga Paris Sen Zhermeni. Një gjë të tillë ka konfirmuar vetë agjenti i mbrojtësit, i cili ka paralajmëruar klubin francez.“Nëse nuk do të kemi një rinovim kontratë, atëherë Tiago do të largohet. Ai ende ka raporte shumë të mira me Milanin dhe çdo mundësi është e mundur. Mos u habisni nëse e shikoni sërish me fanellën e kuqezinjve”, – ka thënë agjenti i brazilianit për “Tuttomercato.web”.35-vjeçari është në vitin e fundit të kontratës me PSZH-në. Ai është transferuar te PSZH-ja në vitin 2012, pikërisht nga Milani . Për klubin italian Silva luajti për tre vite, ku fitoi dhe titullin kampion në Seria A në vitin 2011-të, që njëherit është edhe titulli i fundit për “rossonerët”.