Tirana-Partizani, formacionet zyrtare

Shtuar më 29/09/2019, ora 18:23

Tirana dhe Partizani provojnë forcën në ndeshjen derbi që zhvillohet në "Selman Stërmasi". Si bardheblutë, ashtu edhe të kuqtë do të synojnë që të dalin me ikë të plota nga ky takim, pasi fitorja në derbi, është një detyrim për skuadrat.Bardheblutë që kanë vite pa e fituar një të tillë, shpresojnë që sot të thyejnë këtë makthë, ndërkohë që nga ana tjetër Partizani kërkon të lërë pas momentin jo të mirë që po kalon.Sa i përket formacioneve, Ardian Mema ka lënë jashtë Eni Imamin i cili u dënua pak ditë më parë në stërvitje. Në qendër të mbrojtjes do të jenë Osmani dhe Vangjeli , teksa vend ka edhe për Kërçikun. Sulmi i është besuar Ngos, i cili do të ndihmohet nga Kale, Torasa, Hasani dhe Kobina.Nga ana tjetër, Boldor dhe Telushi nuk janë në formacion ashtu siç edhe pritej ndërkohë që Mala është sërish në të djathtë të mbrojtjes . Nga minuta e parë, e nis Solomon që në sulm do të ndihmohet nga Asani, Kordeiro dhe Çinari.Formacionet:Tirana: Lika, Kërçiku, Osmani, Vangjeli , Hoxhallari, Batha, Hasani, Torasa, Kobina, Cale, Ngoo.Trajner: Ardian Mema Partizani : Hoxha, Mala, Bitri, Belica, Trashi, Romero, Broja, Kordeiro, Asani, Çinari, Somolon.Trajner: Franko LerdaGjyqtarë: Kridens Meta, Rejdi Avdo, Nertil Bregasi