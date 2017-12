UEFA hedh poshtë planin e Milanit: Ka paqartësi në mënyrën si do të shlyet borxhi

Shtuar më 15/12/2017, ora 19:43

Tani është zyrtare: UEFA ka bllokuar “ voluntary agreement ” të kërkuar nga Milan . “Dhoma e hetimit në organin e pavarur të kontrollit financiar të klubeve pranë UEFA ka analizuar kërkesën e paraqitur nga AC Milan për sa i përket “ voluntary agreement ”, i parashikuar nga rregullorja e FFP (Financial Fair Play), – lexohej në komunikatën e nxjerrë nga UEFA.Pas një kontrolli të kujdesshëm të gjithë dokumentacioneve të paraqitura dhe shpjegimeve të mara, UEFA ka vendosur për të mos pranuar “ voluntary agreement ” me AC Milan . Në veçanti, dhoma e hetimit, ka konsideruar se sot ka ende paqartësi për mënyrën si do të shlyhet borxhi i klubit deri në tetor 2018 dhe për garancitë e ofruara nga aksionarët kryesorë. AC Milan do të vazhdojë të jetë në monitorim dhe situata do të vlerësohet sërish në muajt e parë të vitit 2018.Ishte hera e parë që një klub kërkonte futjen e “ voluntary agreement ”, e reja e UEFA-s për fair-play financiar , rezervuar klubeve me pronarë të rinj. Por çfarë është “ voluntary agreement ”?Një klub mund të dalë nga rregullat e fair-play financiar me lejen e UEFA-s, me jo më shumë se 30 milionë euro në vit, me një plan të qartë biznesi që në harkun e disa viteve, jo vetëm do të shlyejë borxhin, por do të kthehet brenda parametrave ekonomik të lejuara nga qeveria e futbollit europian. Kujtojmë se fair-play financiar i detyron klubet të shpenzojnë aq sa fitojnë shkruan telesport. Milan dërgoi një dokument me 150 faqe, i cili u shqyrtua në zyrtar e UEFA për ditë të tëra, por projekti nuk u pëlqye dhe u hodh poshtë nga vetë drejtuesi i dhomës së hetimit financiar , Yves Leterme, ish-kryeministër i Belgjikës.