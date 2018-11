Veseli pranë rinovimit me Empolin

Shtuar më 30/11/2018, ora 11:19

Federic Veseli është shumë pranë rinovimit me Empolin duke shtyrë kontratën e tij me Toskanët deri në 2020, shkruan Albeu.com.Mbrojtësi kombëtares shqiptare sipas ‘’Gazeta dello Sport’’ është i kënaqur te Empoli dhe klubi është gati ti rinovojë kontratën Veseli u transferua te Empoli në vitin 2016 i blerë nga Lugano. Me klubin toskan ai është aktivizuar ne 53 ndeshje. /albeu.com/