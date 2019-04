Volejbollistes i bie të fikët në mes të intervistës (VIDEO)

Shtuar më 24/04/2019, ora 15:52

Volejbollistja Jaqueline Carvalho – e cila e kishte fituar medaljen e artë me Brazilin në Lojërat Olimpike të Beijingut dhe Londrës – e humbi vetëdijen përderisa po intervistohej nga një gazetare në një ndeshje të djemve në Superligën e volejbollit.Jaqueline Carvalho, e cila u shpall kampione Olimpike në vitin 2008 dhe 2012, ishte duke biseduar me Fabiola Andrades gjatë një pauze gjatë ndeshjes së Superligës së djemve në volejboll, mes SESI Sao Paulo dhe EMS Taubate FUNVIC.Megjithatë, asaj i ra të fikët papritmas dhe gazetarja tentoi ta mbajë atë me duar, në mënyrë që të mos rrëzohet dhe të lëndohet edhe më shumë.Pas kësaj ndihme të atypëratyshme të gazetares Andrades , volejbollistja u trajtua edhe nga mjeku i ekipit SESI Sao Paulo, Sergo Xavier.Më vonë, Xavier bëri të ditur për të përditshmen braziliane Veja se Carvalhos i kishte rënë të fikët për shkak të tensionit të ulët të gjakut, që u shkaktua nga nxehtësia e madhe në sallë. /Gazeta Express/