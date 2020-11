Xhaka thyen heshtjen: Ju tregoj pse reagova ndaj tifozëve, jam prej një personi tek Arsenali

Granit Xhaka ka folur në lodhje me ndryshimin e tij që pas marrjes së ekipit nga Mikel Ai tregoi se i kishte humbur dëshira dhe besimi përpara se Arteta të fliste me të.“Jam surprizuar shumë nga Artata. Jam njeri, kam emocione dhe gjëra që më lëndojnë. Veprimi ofendues ndaj fansave që bëra atë ditë, të kthehesha sot nuk do ta bëja.“Nuk shkova në stërvitje për dy ditë, duke menduar se çfarë ka ndodhur. Zemra ime kishte ikur nga klubi. Fakti që jam ende këtu është falë trajnerit Mikel “Së pari ai donte t’i shpjegoja se si ndihem dhe pse veprova në atë mënyrë. Isha në gjendje që të përshkruaja gjendjen time dhe se çfarë kisha në mendje”, – tha ai.