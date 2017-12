Xhemal Mustedanagic siguron se Shqipëria do ndryshojë imazh para të tjerëve

Shtuar më 19/12/2017, ora 14:05

Trajneri i përfaqësueses Shqiptare të 17-vjeçarëve, Xhemal Mustedanagic, u shfaq mjaft i kënaqur me rezultatet e seleksionimit të lojtarë ve të rinj si brenda dhe jashtë vendit në konferencën për shtyp të organizuar ngë FSHF. 62-vjeçari siguroi se Shqipëria do të jetë faktor i rëndësishëm në futbollin europian."Jam i lumtur, sepse kam parë shumë të rinj të talentuar. Disa prej tyre do të jenë në ekipet e moshave dhe tek U-21. Nëse çdo vit nxjerrim një lojtar për Kombëtraren A, jemi të suksesshëm. Nëse për çdo përfaqësuese moshash zbulojnë 2 lojtarë, do të ishte fantastike. Në Shqipëri po dalin gjithnjë e më shumë lojtarë të talentuar. E kam thënë që Shqipëria do të jetë faktor i rëndësishëm në Europë dhe kjo ndodhi. E kisha thënë që për 4-5 vjet do të jetë mes 20 ekipeve më të mira, sepse e shoh që ka talente. Në të ardhmen do të jemi kombëtare shumë e fortë."“Xhemo” renditi disa faktorë që tashmë e kanë shndërruar Shqipërinë në zgjedhje të parë për talentet e futbollit që po formohen jashtë."Gjërat kanë filluar të ndryshojnë. Shqipëria ka qenë si ekip i dytë për lojtarë t që vinin nga Italia, Zvicra dhe Greqia. Mund t’ju them se për ta Shqipëria do të jetë zgjedhje e parë. Po zvogëlohet diferenca mes lojtarë ve që luajnë jashtë me ata që janë këtu. Kjo tregon se po punohet mirë, kuptohet edhe me përmirësimin e ndjeshëm të infrastrukturës. Profesor Astrit Maçi ka bërë një punë të madhe në edukimin e trajnerëve. Tani ka më shumë lojtarë të talentuar." përfundoi Mustedanagic. /albeu.com/