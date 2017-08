Zbuloni deklaratën e plotë të Barcelonës, për kërkesën e Neymarit për tu larguar

Shtuar më 02/08/2017, ora 13:34

Ja deklarata e plotë nga Barcelona , ​​pasi klubi konfirmon që Neymar dëshiron të largohet:"Lojtari Neymar Jr, i shoqëruar nga babai i tij dhe agjenti, ka njoftuar këtë mëngjes FC Barcelona për vendimin e tij për të lënë Klubi në një takim të mbajtur në zyrat e klubit."Duke u përballur me këtë pozitë, Klubi i ka njoftuar ata se i referohen klauzolës së blerjes së kontratës së tij ekzistuese e cila që nga 1 korriku arrin në 222 milion € të cilat do të duhet të depozitohen në tërësi, përcjell Albeu.com."Për më tepër, në përgjigje të kërkesës për shpërblimin e shtrirjes së kontratës, Klubi ka bërë edhe një herë të qartë se shuma mbetet e depozituar me një noter derisa çështja të zgjidhet."Lojtari mbetet nën kontratë në FC Barcelona , por me leje të përkohshme për të mos marrë pjesë në seancat e trajnimit". /albeu.com/