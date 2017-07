"Zoti" Fatih Terim shkarkohet pas sherrit me pronarin e restorantit

Federata e Futbollit turk ditën e sotme ka bërë me dije se ka shkarkuar trajnerin Terim pas incidentit të ndodhur mbrëmë në një restoran. Terim është një mit në Turqi aq sa i marrin mendim për çdo gjë ndërkohë që nuk ka shënuar ndonjë arritje të madhe si trajner i kombëtares turke që nga viti 2013.Ish-trajneri i turqve ka qenë i pranishëm me nipërit e tij në restorant dhe së bashku kanë lënduar së paku 5 persona, përcjell Albeu.com.Federata turke nuk e ka qarkulluar shumë nëpër mend dyshimin për ta shkakruar trajnerin por me tu bërë publik lajmi, Terimit iu shpall shkarkimi. /albeu.com/