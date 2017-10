Zyrtare, miqësorja Shqipëri - Norvegji, më 14 nëntor në "Elbasan Arena"

Shtuar më 17/10/2017, ora 16:42

Tashmë është zyrtare, Shqipëria do të përballet me Norvegjinë në sfidën e parë miqësore pas përfundimit të eliminatoreve të “Rusi 2018”, ku Shqipëria u rendit e treta në grup.Federata Shqiptare e Futbollit ka rënë dakord me homologen norvegjeze që kjo ndeshje të luhet më 14 nëntor, në “Elbasan Arena ”, pikërisht ditën kur do të mësohen edhe 2 përfaqësueset e fundit europiane që do të marrin pjesë në finalet e Botërorit.Edhe për trajnerin Christian Panucci do të jetë testi i parë miqësor, në kuadër të përgatitjeve për eliminatoret e europianit të ardhshëm dhe Ligës së Kombeve.Kujtojmë se Panucci, kur u emëruar trajner i Shqipërisë, si pasues i De Biasit, nuk pati kohë të zhvillonte qoftë një ndeshje miqësore , ndaj në sfidën me nordikët do të ketë mundësi të bëjë eksperimente, për të krijuar një ide më të qartë për mënyrën sesi duhet të luajë Shqipëria në kualifikueset e ardhshme. /albeu.com/