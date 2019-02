Përcaktohet data e inagurimit të "Arenës Kombëtare"

Shtuar më 06/02/2019, ora 14:45

Më në fund vjen lajmi i shumëpritur për tifozët në Shqipëri.Stadiumi " Arena Kombëtare" do të inagurohet në datën 11 qershor , teksa punimet e për ndërtimin e tij vijojnë me intesitet të lartë, shkruan Albeu.com.Do të jetë ndeshja miqësore Shqipëri-Moldavi e programuar për në 11 qershor e cila do të luajë për herë të parë në impiantin e ri.Ndërkohë ky stadium ka nisur ndërtimin në Qershor të vitit 2016, dhe afati përfundimit ka shkuar në 3 vite.Ndërsa kapaciteti i stadiumit do të jetë 23 mijë vendesh. /albeu.com/