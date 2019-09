Dhunohet barbarisht sulmuesi shqiptar në Kroaci (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/09/2019, ora 15:05

Sulmuesi shqiptar , Muzafer Ejupi me origjinë nga Tetova, i cili luan me skuadrën e Slaven Belupos është dhunuar barbarisht , në Kroaci.Mësohet se lojtari ka qenë viktimë e një sherri banal në një parking, ku i shoqëruar nga kunati i tij, është sulmuar barbarisht nga një shtetas kroat.Lajmin e ka konfirmuar edhe policia kroate, teksa sulmuesi shqiptar Slaven Belupos është dëmtuar rëndë, pas goditjes që ka marrë me një shufër metalike. Ai madje ka rrezikuar të humbasë syrin e djathtë.Fotot e dëmtimit të tij shokojnë dhe tregojnë momentet e tmerrshme që futbollisti shqiptar ka kaluar.Kujtojmë që Ejupi ka qenë për shumë pak kohë pjesë e skuadrës së Skënderbeut, gjatë vitit 2013.Klubi i Slaven bën thirrje që të merren masat ndaj autorit dhe i ka uruar shërim të shpejtë lojtarit.