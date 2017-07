FIFA vendos: Maqedoni-Shqipëri nuk do luhet në Shkup

Shtuar më 01/07/2017, ora 21:55

Federata Shqiptare e Futbollit ka zyrtarizuar lajmin që ka qarkulluar sot në media se ndeshja mes Maqedonisë dhe Shqipërisë nuk do të luhet në Shkup , por në Strumicë.Sipas FSHF-së, ky vendim është marrë nga UEFA me qëllimin kryesor ruajtjen e sigurisë së tifozëve, pavarësisht se stadiumi “Mlladost” nuk i plotëson të gjithë kushtet e nevojshme për të pritur një ndeshje ndërkombëtare të këtij niveli.Njoftimi i plotë i FSHF-së:“Federata Shqiptare e Futbollit kërkon të bëjë me dije edhe opinionin publik në lidhje me problemin e vendit të zhvillimit të ndeshjes zyrtare eliminatore , për Botërorin “Rusi 2018”. FSHF ka ndjekur me shumë prioritet edhe çështjen e vend- zhvillimit të ndeshjes zyrtare eliminatore në Maqedoni në shtator, duke realizuar edhe korrespondencën e duhur dhe të menjëhershme zyrtare me UEFA-n.Nisur nga specifika e ndeshjes , por edhe nga praktika e zakonshme për informacionin e duhur disa muaj para, për vendin e zhvillimit të ndeshjes , FSHF i është drejtuar vetë homologëve maqedonas në fillim të muajit qershor në lidhje me vendin e zhvillimit të ndeshjes Përpos kësaj, nisur edhe nga rrethanat e një ndeshje delikate UEFA ngriti një grup inspektimi të sajin për të parë edhe stadiumin e Strumicës, një impiant që nuk përputhet aspak për standardet ndërkombëtare të zhvillimit të ndeshjes eliminatore zyrtare.Në konfirmimin e tyre të mëvonshëm, si dhe pas inspektimit të grupit të punës, UEFA vendosi që për arsye sigurie ndeshja zyrtare eliminatore e shtatorit MAQEDONI-SHQIPËRI të luhet në stadiumin e Strumicës, dhe jo në Shkup , pasi në argumentin e tyre, ata kishin më shumë primare garancinë e sigurisë për tifozët, gjë për të cilën ishin më shumë të sigurt në Strumicë, se sa në Shkup , në stadiumin ‘Filipi i 2-të’.Dhe për këtë ajo ka marrë garancitë përkatëse.FSHF ndërkaq i është drejtuar vetëm para pak ditësh Sekretarit të Përgjithshëm të UEFA-s, për këtë shqetësim, më pas edhe Drejtorisë për Sigurinë e Stadiumeve në UEFA, ku i përcolli edhe shqetësimin në lidhje me këtë vendim, për zhvillimin e ndeshjes , në një impiant ku nuk i plotëson standardet ndërkombëtare, por që sipas korrespondencës, dhe pas inspektimit u vendos që për arsye sigurie të luhet atje.” /albeu.com/