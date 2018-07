Gazetari në Liverpool ngacmon Shaqirin për shqiponjën, përgjigja e tij është epike

Shtuar më 14/07/2018, ora 13:27

Xherdan Shaqiri pas shumë spekulimesh mbi të ardhmen e tij, mbrëmjen e djeshme arriti që të zyrtarizohet si lojtari më i ri i Liverpool.Pas këtij zyrtarizimi ai i është nënshtruar një interviste duke zbuluar shumë gjëra që nga e shkuara e tij e deri për synimet e të ardhmes.Por një pyetje paksa tendencioze i është drejtuar atij në mes të intevistës."Jemi mësuar më festimet e tua me duar. Si mendoni do të jetë ndjenja kur do të shënon para Kop për herë të parë?" ka qënë pyetja e drejtuar Shaqirit, duke u munduar të marrin përgjigje nëse futbollisti do vazhdojë me ktë festim apo jo.Por Shaqiri ka ditur si të përgjigjet duke e lënë çështjen të hapur dhe duke thënë që mezi po pres të fillojë."Jam i sigurt që do të jetë një ndjenjë e mahnitshme kur do ta shënoi golin e parë para tifozëve. Mëzi pres që të fillojë." ka deklaruar Shaqiri . /albeu.com/