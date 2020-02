Ja si do të jetë nesër moti në Maqedoninë e Veriut

Shtuar më 18/02/2020, ora 19:30

Të mërkurën vranësirat do të rriten, ndërsa nën ndikim të valës së lagësht gjatë natës dhe të enjten do të ketë reshje shiu, në zonat malore dëborë.Reshjet përkohësisht do të kalojnë në dëborë dhe në disa zona më të larta. Do të fryjë erë mesatare deri në të përforcuar veriore, ndërsa ditës do të ulet.Siç bëri të ditur DPHM-ja, të mërkurën temperatura e mëngjesit do të jetë prej minus tre deri në pesë, ndërsa ajo e ditës prej 9 deri në 16 gradë.Mot të ngjashëm do të ketë ditëve në vijim. Të dielën temperatura e mëngjesit do të jetë minus shtatë deri në një gradë, ndërsa ajo e ditës prej 10 deri në 18 gradë