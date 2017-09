Ministrja Serbe: Ballistit do i sigurojmë një gjykim të drejtë

Shtuar më 06/09/2017, ora 14:46

Ministrja e Drejtë sisë në Serbi, Nela Kuburoviç, ka folur për çështjen e ekstradimit të Ismail (Ballist) Morinës në Beograd Ajo është shprehur për mediat se gjykatat serbe “mund të sigurojnë gjykim të drejtë dhe të paanshëm” për Ismail “Sa i përket kësaj çështje, duhet pritur vendimin e ministrit të Drejtë sisë së Kroacisë, por besoj se kolegu do të sillet siç duhet me vendimet e plotfuqishme dhe se Morina do të ekstradohet në Serbi, në mënyrë që të mund të kryhet procedura penale, e cila ka nisur para Gjykatës së lartë në Beograd ”, tha Kuburoviç për Tanjug.E megjithatë vlen të theksohet se nuk pritet që të burgosurit serbe do të kenë një gjykim të drejtë për Ismail