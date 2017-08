Ronaldo surprizohet në Shkup nga dasma shqiptare, ja çfarë ka bërë

Shtuar më 08/08/2017, ora 23:06

Cristiano Ronaldo së bashku me shokët e Real Madridit kanë rastisur në një dasmë shqiptare në momentin kur kanë arritur në hotelin “Aleksandar Palace” në kryeqytetin e Maqedonisë, Shkup Në sallën kryesore të këtij hoteli është zhvilluar një dasmë shqiptare . Duke pasur parasysh se sa të zhurmshme janë dasmat shqiptare Ronaldo ka kërkuar pak më qetësi.Portugezi dhe të gjithë madrilenët nuk do ta harrojnë aventurën e tyre në Shkup , ku nga dasma shqiptare në hotelin e tyre, sot do të luajnë finalen e Superkupës së Europës me Manchester United. /albeu.com/