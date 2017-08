Zbulohet ku dhe si do të shiten biletat për ndeshjen Shkëndija - Milan

Shtuar më 10/08/2017, ora 16:47

Interesi i lartë i tifozëve ka bërë që drejtuesit e Shkëndijës të nxjerrin që sot në treg biletat e ndeshjes Shkëndija-Milan që do të luhet në datën 24 gusht në Shkup Panorama raporton se të gjithë mbështetësit e ekipit tetovar dhe dashamirësit e futbollit prej sot do të mund të sigurojnë një biletë për sfidën historike ndaj 7 herë kampionëve të Europës.Shitja e biletave fillimisht do të nisë online në rrjetin “ Mktickets ”, në Fan Shopin zyrtar të klubit në qendër të Tetovës dhe te kioska Monako në Tetovë, ndërsa ditët në vijim pika shitje do të hapen edhe në Shkup , Tiranë e Prishtinë për të cilat do të ketë një njoftim të dytë edhe në ditët e ardhshme.