Zyrtare nga UEFA: Ja ku do luhet ndeshja Maqedoni-Shqipëri

Shtuar më 31/07/2017, ora 10:06

Përflitet prej disa muajsh se ndeshja kualifikuese mes Maqedonisë dhe Shqipërisë do të luhet në stadiumin e Strumicës dhe jo në Shkup.Ndërkohë që kanë folur të dyja federatat respektive, me qëndrime të kundërta për këtë impiant , nga dje ka dhënë një vendim paraprak edhe UEFA.Në faqen e saj zyrtare në axhendën e ndeshjes, institucioni europian i futbollit ka shënuar se stadiumi “Mlladost” në Strumicë është saktësuar për të pritur ndeshjen e datës 5 shtator.Ndërkohë, në këtë impiant , federata maqedonase ka futur edhe artilerinë e mjeteve të rënda, për të kryer disa punime të nevojshme që ajo fushë sportive të marrë licencën për një ndeshje ndërkombëtare.Çuditërisht, në faqen zyrtare të FIFA-s, e cila është edhe organizatorja e këtyre kualifikueseve, nuk është shënuar asgjë për stadiumin.Vetë drejtuesit e federatës maqedonase kanë bërë me dije se më 25 gusht do të vendoset përfundimisht. /albeu.com/