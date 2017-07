Cristiano Ronaldo dëshiron të ketë 7 fëmijë

Shtuar më 27/07/2017, ora 16:23

Tashmë Cristiano është baba i tre fëmijëve, shtatë vjeçarit Cristianinho dhe binjakëve të porsalindur Eva dhe Mateo.Por ai ka bërë deklaratën bombë kur tha se në fakt do të ketë plot shtatë fëmijë, sipas sugjerimit të djalit të tij.Ylli i Realit të Madridit është në pritje dhe të fëmijës së tij të katërt, që kur konfirmoi në Ibiza se e dashura e tij Georgina Rodriguez është shtatzënë.Tani babai krenar thotë se djali i tij i madh dëshiron 6 motra dhe vëllezër, duke u përputhur kështu me firmën e Cristianos, CR7 dhe me numrin e fanellës së tij.“Ai është mirë dhe thotë se do më shumë motra dhe vëllezër. Ai do shtatë, numri magjik, dhe mendoj se e ka mirë”, ka thënë Ronaldo . /albeu.com/