Cristiano Ronaldo zbulon emrin e fëmijës së tij të katërt

Shtuar më 27/10/2017, ora 23:07

Alana Martina, ky duket se do të jetë emri i fëmijës së katërt i Cristiano Ronaldos.Ylli i Real Madridit, Cristiano Ronaldo , shumë shpejt do të bëhet baba për herë të katërt Në një video live me tifozët në “Instagram” së bashku me të dashurën Georgina Rodríguez dhe fëmijët, Ronaldo zbuloi gjininë e fëmijës së katërt që do të jetë vajzë, ndërsa para mijëra tifozëve zbuloi edhe emrin. Ronaldo shkroi fillimisht “Alana”, ndërsa më pas u përgjigj Georgina “Martina”, shkruan Gazeta Express, kurse në fund CR7 zbuloi se emri komplet i vajzës së dytë dhe fëmijës së katërt , do të jetë Alana Martina.Ky do të jetë fëmija i parë i Ronaldos me nënë biologjike, ndërsa tre fëmijët e parë janë të bërë nga nënat surrogate, të paguara për të lindur.