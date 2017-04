Këngëtarja flet për lidhjen me Sadikun: Shpresoj mos ketë të dashur, ndryshe...

Shtuar më 22/04/2017, ora 22:16

Fibi, këngëtarja e përfolur kohët e fundit për lidhjen me futbollistin e Kombëtares Shqiptare, Armando Sadiku ka folur me dy vajzat e emisionit “Thumb”, Fatma dhe Aulona lidhur me raportin e saj me futbollistin.“Më tërheq futbolli që ç’ke me të. Madje shumë njerëz habiten që unë e dashuroj futbollin. Lojtari im I preferuar është Mesi” thotë këngëtarja në mikrofonin e Thumb.Vajzat e pyesin për lidhjen e përfolur me Armando Sadikun.“Shpresoj shumë që Armando të mos jetë në ndonjë lidhje se kush e di se ç’do i kemi bërë me këtë lajm. Armando është e vërtetë që jeton në Zvicër, por Fibi ka 13 vjet që jeton në Zvicër” thotë këngëtarja “Të dashur shokë dhe shoqe, me Armandon do më shihni shumë shpesh se e kam shok. Pse nuk mendoni se kam veshur fanellën e Armandos për të kamufluar historinë se kam dashur dhe e kam pasur sinjal për dikë tjetër në stadium?” ngre pikëpyetjen ajo.E meqë Armando Sadiku është një besimtar i mirë, Fibi thotë se ia njeh këtë anë.Por se kjo nuk ka ndikuar në marrëdhënien shoqërore mes tyre.“E di që beson në Zot; e di që falet në xhami, por nuk kemi marrëdhënie që të më tregojë sesa të vishem apo të zbukurohem. S’më ka thënë asnjëherë Fib vishu çik se do ftohesh” thotë këngëtarja