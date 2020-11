La partneren me tre fëmijë për mbesën e saj, futbollisti më i dashuruar se kurrë (FOTO LAJM)

Shtuar më 13/11/2020, ora 10:38

Historia e dashurisë së Hulk me mbesën e ish-bashkëshortes së tij pushtoi titujt e mediave.Futbollisti i famshëm Brazilian braktisi gruan Iran Angelo , me të cilën ka tre fëmijë, për tu martuar me mbesën e saj, Camila Angelo Pavarësisht kritikave dhe paragjykimit të marrëdhënies së tij me Camilan, 34-vjeçari duket se nuk i interesojnë.Ai publikon foto krah bashkëshortes së tij të re gjatë gjithë kohës në rrjetet sociale dhe duken mjaft të dashuruar me njëri-tjetrin.Madje Hulk nuk ngurron të ndajë momente intime me Camilan, teksa shkëmbejnë puthje të nxehta.Pak kohë më parë, Iran Angelo reagoi ndaj “tradhtisë” së mbesës dhe ish-bashkëshortit duke thënë se: “Ishte sikur të kisha varrosur vajzën time.”Hulk dhe Iran u ndanë pas 12 vitesh martesë. Ata njoftuan ndarjen e tyre në korrik të vitit 2019. Ata kanë tre fëmijë së bashku, Hulk-Ian, Tiago dhe Alice.Në një postim në Instagram, Irani Angelo shkroi se e kishte konsideruar mbesën si vajzën e saj dhe se ishte e dhimbshme për të, që të pranonte faktin që ajo ishte martuar me ish-bashkëshortin e saj.“Ishte si vajza ime, fëmija im i katërt. Unë i dhashë gjithçka që ajo dëshironte kur ishte e vogël dhe i besova asaj,”- shkroi Iran Ndërsa shtoi: “Zgjohem dhe bie në gjumë pa e kuptuar pse më ndodhi e gjitha kjo. Dhimbja ështe e madhe, ndonjëherë mendoj se do më shqyejë zemrën, por Zoti vjen dhe më mbështet. Unë i dhashë kësaj vajze gjithçka që kur erdhi në botë. Sakrifikova ëndrrat e mia kaq shumë herë për t’i bërë ëndrrat e saj realitet.Dhe këtu nuk po flas vetëm për të mirat materiale, pasi këto janë të lehta për tu dhënë kur ke para, por për dashurinë, afeksionin, vëmendjen, respektin … gjithçka . Ajo i dinte dobësitë, pasiguritë, dhembjet, frikërat, planet e mia dhe kishte dashurinë time të pakushtëzuar.Për mua, ajo ishte perfekte në gjithçka dhe unë e lejova të drejtonte jetën time. Nëse bëra një gabim, Zoti e di që kjo ishte për shkak se unë doja dhe besoja shumë. Sot jetoj me dhimbjen e varrimit që u bë me datën 21 dhjetor, në prag të Krishtlindjeve. Ishte e vështirë që të kaloja gjithë këtë kohë pa e kontaktuar, pa dëgjuar zërin e saj, pa e përqafuar.