LIVE/ Përkrah yllit latin e Will Smith, Era Istrefi del në konferencë për shtyp

Shtuar më 13/07/2018, ora 14:33

Era Istrefi po bëhet gati për të performuar në finalen e madhe të Botërorit Rusi 2018.Në këto momente ajo gjendet në një konferencë për shtyp të organizuar nga FIFA.Ajo do të këndojë në finale të Botërorit këngën që është tashmë është një hit, " Live it up" një hit së bashku me Nicky Jam dhe Will Smith. /albeu.com/