Me Hakimin në Milano vjen edhe aktorja e njohur spanjolle (FOTO LAJM)

Shtuar më 28/06/2020, ora 13:30

Anësori maroken Achraf Hakimi është përforcimi i parë i Interit për sezonin e ardhshëm, pasi zikaltrit kanë arritur marrëveshjen si me Realin e Madridit, ashtu edhe me futbollistin, me këtë të fundit që pritet të mbërrijë në Milano sot ose nesër.Por bashkë me Hakimin , në Milano do të vijë edhe aktorja e njohur spanjolle Hiba Abouk, e cila është e lidhur me marokenin prej disa kohësh dhe pritet të jetë një ndihmë e madhe për të, pasi zotëron mirë gjuhën italiane.Me origjinë tuniziane, Hiba ka lindur në Madrid dhe ka marrë pjesë në shumë seriale televizive spanjolle , ndërsa prej disa kohësh është e lidhur me Hakimin , ndonëse është edhe 12 vite më e madhe.