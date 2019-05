Moderatorja e quan futbollistin e Kosovës "idiot"

Shtuar më 26/05/2019, ora 12:55

Njërës nga moderatoret e njohura të sportit, Qëndresa Krelani, i ka ndodhur një e papritur në emision. ftuar në emisionin " Xing me Ermalin", ajo ka treguar se si gjatë ndeshjes së Kosovës me Danimarkën, kishte lënë mikrofonin e ndezur dhe i kishte bërtitur njërit prej futbollistëve.Ajo shprehu dje se iu drejtua idiot njërit prej futbollistëve, të cilin me sa duket nuk e simpatizon aspak:"Ishte duke luajtur Kosova me Danimarkën dhe është një futbollist Edon Zhegrova që nuk e kam qejf, më duket i dashuruar me vetveten ai çuni. Kishte dy shanse brenda një shansi, ta pasonte ose ta bënte vetë golin. Teksa po komentoja, mendova se e fika mikrofonin dhe ja dhashë fjalën kolegut. "Po gjuaje o idiot ", bërtita duke menduar se e kisha fikur mikrofonin . U dëgjova live dhe doli në transmetim. Ai redaktori ma hoqi mikrofonin dhe tha: "U çmende?". Më kanë ndodhur dhe raste të tjera", tregoi Qëndresa e cila ishte dje e ftuar me të motrën Flaka Krelani në " Xing me Ermalin".