"Mos e provoni", tenistja shndërrohet në sirenë (VIDEO)

Shtuar më 03/12/2018, ora 10:08

Ylli tenisit Eugenie Bouchard ndodhet ende me pushime në ishullin privat të Sir Richard Branson.Ajo duket se po kalon një kohë mjaftë të mirë në këtë ishull, ku nuk nguron të ndajë me ndjekësit e saj në Instagram pjesë nga aventuarat që bën.24 vjeçarja ka postuar disa foto në Instagram gjatë qëndrimit të saj në ishull para një eventi tenistik që do të zhvillohet.Në videon e fundit të postuar prej saj ajo është shfaqur teksa përpiqej të notonte me një bisht sirene në pishinën e vilës ku po qëndron.Por tenistja kanadeze nuk rezultoi notare e mirë me një bisht sirene të veshur. Madje na jep edhe një mesazh të vlefshëm: "Mos e provoni të notoni me një bisht të till." shkruan Eugenie . /albeu.com/