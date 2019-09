Tifozët "laheshin në gjak", moderatorja shqiptare merr propozimin për martesë (VIDEO)

Shtuar më 30/09/2019, ora 14:04

Përpos sherrit që ndodhi një ditë më parë mes tifozëve gjatë derbit Tirana-Partizani, në stadium ka ndodhur edhe një propozim për martesë.Një tifoz me emrin Goni i ka propozouar moderatores së "Bar Skedina", Gea Brahas e njohur edhe si ish-velina e "Fiks Fare". Goni është ulur në gjunjë dhe ka nxjerrë unazën për të propozuar Gean, por ajo nuk iu përgjigj. "O Goni , hë me të refuzoi?", i thotë njëri prej tifozëve Videon e ka postuar në Instagram edhe vetë Gea e cila shkruan: "Mora nje propozim per martese ne stadium , por me kapen pak pa mendje gjate punes".