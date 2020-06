Në jahtin luksoz 15 milionësh, Ronaldo dhe Georgina shijojnë pushimet (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/06/2020, ora 12:51

Covid-19 nuk e ka penguar çiftin e famshëm Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez të shfrytëzojnë motin perfekt në Itali.Futbollisti portugez dhe modelja 26 vjeçare kanë shijuar rrezet e diellit në një jaht luksoz me një vlerë prej 15 milionë paund Vetë Georgina ka publikuar një foto në Instagram me yllin e Juventusit, ku dukeshin më të lumtur e të dashuruar se kurrë.Sipas “Tuttosport”, jahti i tyre qëndroi në Viareggio, e më pas dyshja u zhvendos për të pushuar në një hotel në Forte dei Marmi.Pak ditë më parë, Rodriguez ndau disa foto në rrjetin social duke u relaksuar në jahtin luksoz e veshur me atlete e çorape që kushtonin plot 140 paund