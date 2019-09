Një vit pas dasmës, moderatorja shqiptare në pritje të ëmbël (FOTO LAJM)

Shtuar më 28/09/2019, ora 10:04

Një vit më parë, moderatorja e njohur e futbollit, Vilma Masha, u kurorëzua me martesë me partnerin e saj në një ceremoni shumë private në Tiranë.Në dasmën e moderatores ishin të ftuar disa personazhe të njohur të shoëbiz-it, që bënë të ditur lajmin e martesës.Fiks një vit pas dasmës , “Revista Who” bën të ditur se Vilma është në pritje të ëmbël të fëmijës së saj të parë.Ende nuk dihet gjinia e bebushit, madje Vilma nuk ka folur ende publikisht për shtatzëninë.Aktualisht, moderatorja drejton emisionin “Gol pas goli” në “Digitalb” dhe akoma nuk është bërë e ditur se kush do ta zëvendësojë Vilmën kur të largohet për të sjellë në jetë fëmijën e saj.I urojmë shtatzëni të mbarë moderatores