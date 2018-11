Ronaldo imiton Georginan në mes të fushës (VIDEO)

Shtuar më 26/11/2018, ora 10:36

Cristian Ronaldo i ka habitur të gjithë me mënyrën si e festoi golin kundër SPAL-it.Në fillim sulmuesi i Juventus, festoi me hedhjen e tij karakteristike, por pasi hodhi një vështrim nga e fejuara e tij, Georgina ai u ul duke bërë "squots".Ky momnet i Ronaldos është shpërndarë me shpejtësi në rrjet duke u bërë viral. /albeu.com/