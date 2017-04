Rrëfimi prekës i Alban Hoxhës, jeta pa bashkëshorten dhe rritja e djalit (FOTO)

Shtuar më 09/04/2017, ora 14:44

Të qenit një prind i vetëm në rritjen e fëmijës sigurisht është një rrugëtim i vështirë. Duhet dije, mirëqenie ekonomike, forcë karakteri dhe shumë kohë e vullnet për t’ju përkushtuar fëmijës e për ta përgatitur atë për jetën.Dy vjet e gjysmë pas lindjes së djalit dhe pak ditë më vonë, humbjes së bashkëshortes, Alban Hoxha rrëfen jetën prej babai të vetëm . Megjithatë, ai pohon se pavarësisht se mund të ketë njohur “njerëz të caktuar”, është ende herët për të folur për një partnere që ta njohë me të birin si gruan e tij.“Është herët për ta menduar. Nuk është se më pengon të dal dhe të njoh njerëz, por mendoj se është herët . Fillimin e javës e kam pak më të ngarkuar, ndërkohë që në fundjavë kam më shumë hapësirë. 6 orë në ditë mi merr djali i vogël. Do t'i kaloj të gjithë vështirësitë, dhe më vonë do ta kem djalin si një shok. Kam kaluar një problem shumë të madh në jetë, por të merr rutina e jetë", u shpreh ai për “Jo vetëm modë”. /albeu.com/