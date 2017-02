Rrëfehet Erjona: Si u njoha me Xhemailin, më propozoi ... (FOTO LAJM)

Shtuar më 31/01/2017, ora 15:59

Erjona Sulejmani, gruaja e Blerim Xhemailit, është përzgjedhur nga revista e famshme italiane "GQ" në numrin e radhës, pasi u shpall si tifozja më e bukur në Europë.Ish- Miss Shqipëria, përveç se është shumë tërheqëse, është dhe një grua e dashuruar, ka një fëmijë me emrin Luan. Së fundmi ka pozuar me kostume banjo, totalisht "Made in Italy".Më poshtë portali "Albeu" ju sjell një pjesë të intervistës së saj ku ajo rrëfen fillimet e lidhjes me mesfushorin e njohur.Kam lindur në Shkodër në Shqipëri, por kam ardhur në Itali në moshën 10-vjeçare ku kam kaluar një pjesë të mirë të jetës sime. Familja ime jeton këtu në Sirmione dhe në Shkodër.Nga miqtë e përbashkët. Ai kishte parë një foto timen në konkursin e " Miss Albania" dhe kur fitova titullin e Miss elegancës, ai mori numrin nëpërmjet një gazetari dhe më pas më kontaktoi. Mesazhi i tij i parë ishte: Je e bukur, je shqiptare, flet italisht ... dua të martohemi. Më pëlqeu vendosmëria e tij. Pas disa kohësh dolëm dhe menjëherë e kuptuam se jemi bërë për njëri-tjetrin. E dashuroja thjeshtësinë e tij, humori dhe qetësia. Nuk i rezistova dot dhe i thash "po". /albeu.com/