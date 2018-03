Suzy Cortez shkrin dëborën me format e saj perfekte (FOTO LAJM)

Shtuar më 01/03/2018, ora 17:48

Ajo është një nga personazhet mjaftë e njohur për faktin se është një fanse e çmendur e ylli argjentinas , Lionel Messit.Shpeshherë ka postuar në rrjetet sociale foto provokuese me fanellën numër 10 të “yllit” argjentinas , madje ka tentuat të komunikojë direkt me 30-vjeçarin.Edhe pse Messi është shfaqur indiferent ndaj provokimeve të saj, ish-Miss Bum Bum, Suzy Cortez , nuk heq dorë. Së fundmi shfaqet me bikini me një sfond krejtësisht të bardhë nga reshjet e dëborës. Cortez nuk ndien të ftohtë, përkundrazi, “ shkrin ” edhe dëborën me super format e saj. /albeu.com/