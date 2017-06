Armando Duka për De Biasin: Iku vetë,ishte trajneri më i mirë

Shtuar më 14/06/2017, ora 12:13

Gianni De Biasi nuk është më trajneri i Shqipërisë, ndërkohë që gjatë ditës së djeshme shprehu disa shqetësime për trajtimin që i ishte bërë nga federata kohët e fundit, por Armando Duka ka një mendim tjetër për të."Kisha diskutuar me të, por nuk mendoja se do largohej. Më surprizoi vendimi i tij. Bashkëpunimi me De Biasin ka qenë një eksperiencë e bukur. De Biasi është trajneri më i mirë, me rezultate të suksesshme"., tha Duka ndër të tjera duke u përpjekur të shuajë zërat për një mosmarrëveshje mes tyre. /albeu.com/