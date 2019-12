"Buçko", Ronaldo dhe Buffon shkrihen së qeshuri me Aurelin që "fluturoi" nga ballkoni për t’i shpëtuar tërmetit (VIDEO)

Shtuar më 06/12/2019, ora 21:23

Dy yjet e futbollit Cristiano Ronaldo dhe Gianluigi Buffon u shkrinë së qeshuri me njërin nga djemtë shqiptar, Aurel Lala, që i shpëtoi tërmetit të 26 nëntorit duke u hedhur nga dritarja.Teksa kryeministri Edi Rama e mori në Itali bashkë me të mbijetuarin tjetër Alesio Cakoni, për të takuar idhujt e tyre, që ishin futbollistët në fjalë, yjet e vunë pak në lojë Aurelin për peshën.Buffoni e pyet nëse luan futboll, ndërsa i vogli shqiptar përgjigjet duke belbëzuar: Po!Ndërsa kryeministri thotë më pas që Aureli është pak mbipeshë dhe e prek nga gjoksi. Ronaldo i fërkon barkun më pas dhe të terë fillojnë të qeshin. Aureli qëndron i heshtur në mes me sytë lart, duke qenë se Rama dhe dy futbollistët e Juvenstusit flasin italisht dhe i vogli s’kupton gjë.Pjesë nga biseda Luan Futboll?Aureli: Po Rama : Por është pak mbipeshë, por luan (dhe i prek gjoksin) Ronaldo i fërkon barkun: Po, po duket, buçko…(qeshin më pas të tre).Kryeministri Edi Rama mori në Itali dy të vegjlit shqiptarë për t’u realizuar dëshirën e jetës, për t’u takuar me idhujt e tyre, Cristiano Ronaldon dhe Gianluigi Buffon Të vegjlit janë emocionuar teksa kanë marrë bluza nga futbollistët me autografët e tyre.