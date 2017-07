EKSKLUZIVE/ Panuçi zyrtarizohet si trajner i kombëtares, sa e ka rrogën dhe kur firmoset kontrata (FOTO LAJM)

Shtuar më 17/07/2017, ora 16:59

Ish-mbrojtësi Cristian Panuçi do të jetë trajneri i kombëtares shqiptare duke filluar nga nesër Burime të sigurta të korrespondentit të Albeu.com në Itali bëjnë me dije se kontrata pritet të firmoset nesër mes tij dhe Federatës Shqiptare të Futbollit.Sipas burimeve, pritet që paga e tij të mos jetë më shumë se 300 mijë euro duke i kursyer mjaft para FSHF-së.Kjo e fundit e ka mohuar të ketë arritur një marrëveshje finale me Panuçin duke thënë se vijojnë negociatat. /albeu.com/