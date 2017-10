Formacioni zyrtar i Shqipërisë, Berisha mban shiritin e kapitenit

Shtuar më 06/10/2017, ora 19:53

Shqipëria luan sot në Spanjë ndeshjen e 9 në Grupin G të kualifikueseve të Kupës së Botës “Rusi 2018”. Të besuarit e Kristian Panuçit do të kenë një mision shumë të vështirë përballë një skuadre që sot në rast fitoreje pret zyrtarisht biletën e kualifikimit në Botëror. Takimi i parë në Shkodër u mbyll me fitoren e spanjollëve 0-2.Të dy ekipet kanë një numër të madh mungesash për pezullime dhe dëmtime. Trajneri Kristian Panuçi ka zgjedhur të bëjë disa ndryshime duke hedhur në fushë një skuadër me formacionin 5-3-2. Ai ka ulur në stol kapitenin Agolli dhe sulmuesin Sadiku, ndërkohë që nga fillimi e nisin Balliu, Memolla, Veseli, Grezda dhe Llullaku. Shiritin e kapitenit të kuqezinjve sot e mban portieri Etrit Berisha Dy risi në formacionin titullar të Spanjës për ndeshjen e sotme kundër Shqipërisë. Trajneri Lopetegui ka zbritur në fushën e lojës mbrojtësin 21-vjeçar të Sociedadit, Odriozola dhe sulmuesin Rodrigo.Ditën e djeshme ai kishte provuar Azpilikuetën në të djathtë dhe Adurizin në majën e sulmit, por në minutat e fundit vendosi të bënte këtë ndryshim për të hedhur në fushë 2 të rinj.20:45 | SPANJË – SHQIPËRISpanjë (4-3-3): De Gea; Odriozola, Pike, Ramos, Hordi Alba; Saul, Koke, Tiago; Silva, Isko, RodrigoTrajner: Julen Lopetegui Shqipëri (5-3-2): Berisha ; Balliu, Hysaj, Ajeti, Veseli, Memolla; Xhaka, Kaçe, Memushaj; Grezda, LlullakuTrajner: Kristian PanuçiGjyqtar: Aleksei Eskov (Rusi)