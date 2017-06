“Huligani” Bogdanov nuk do lejohet të ndjekë kombëtaren

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/06/2017, ora 19:09

Federata Serbe e Futbollit dhe autoritetet përgjegjëse për ruajtjen e rendit në Serbi duket se kanë zënë mend në lidhje me prezencën e tifozëve huliganë gjatë ndeshjeve të ekipit kombëtar.Në takimin e mbrëmjes së sotme mes Serbisë dhe Uellsit në Beograd, i vlefshëm për kualifikueset e Kupës së Botës “Rusi 2018”, nuk do të lejohet të jetë i pranishëm në stadium asnjë tifoz që ka precendentë në polici për sjellje të dhunshme gjatë ndeshjeve të futbollit.Një prej tyre i përfshirë në listën e të ndaluarve është huligani i njohur Ivan Bogdanov . Ai fitoi famë në vitin 2010 me trazirat e shkaktuar në Xhenoa gjatë ndeshjes Itali-Serbi, ndërkohë që ishte një nga tifozët më problematikë edhe gjatë ndeshjes së 14 tetorit 2014 mes Serbisë dhe Shqipërisë, pavarësisht se prej vitesh e ka të ndaluar të futet në stadium gjatë ndeshjeve të përfaqësueses së vendit të tij.Sot, gjatë orarit të ndeshjes Serbi-Uells, ai duhet të paraqitet në një prej komisariateve të policisë dhe duhet të qëndrojë aty derisa të përfundojë takimi. Në rast se Bogdanov nuk e bën diçka të tillë, atëherë për të do të lëshohet urdhër arresti. /albeu.com/