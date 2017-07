Juventus "lutet duke u dridhur" që Neymar të refuzojë PSG

Shtuar më 25/07/2017, ora 15:02

Sa lajm i keq që është për Juventusin largimi i Neymarit tek PSG.PSG është i gatshëm të paguajë klauzolën Neymar JR, për ta transferuar atë në Francë, por kjo nuk përbën fatkeqsi për zonjën e vjetër. Ajo që Juventus i trembet është se do ta vuajë kjo e fundit thyerjen e klauzolës së brazilianit. Barcelona po përgatitet që me atë dhimbje do të goditet me largimin e Neymarit, t'ia përcjell dhe Juventusit duke i paguar klauzolën e Paulo Dybalas, prej 110 milionë euro, përcjell Albeu.com."Unë nuk mund ti drejtoj një armë në kokën e tij dhe ti them atij të qëndrojë, të gjithë duhet të bëjmë atë që na bën të lumtur. Të gjithë duam që ai të qëndrojë, "tha Gonzalo Higuain për Paulo Dybala në La Gazzetta, pasi Barcelona thuhet se ka rrethuar Juventusin për të gllabëruar Dybalan nëse Neymar i thotë "PO" PSG. /albeu.com/