Kupa e Shqipërisë: Hidhet shorti, ja gjysmëfinalet

Shtuar më 26/06/2020, ora 11:56

Përballje interesante garanton faza gjysmëfinale Kupës së Shqipërisë. Kampionët në fuqi të këtij kompeticioni Kukësi do të mbrojë trofeun ndaj Teutës së Edi Martinit. Nga ana tjetër, Tirana do të masë forcat me Bylisin.Në ambjentet e FSHF-së, sekretari Ilir Shulku dhe shefi i ri i garave në FSHF Marjus Sulejmani hodhën shortin për raundin gjysmëfinal të Kupës së Shqipërisë.NlaciTakimet e fazës gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë do të jenë:Kukësi-TeutaBylis-TiranaSipas kalendarit, ndeshjet e para do të zhvillohen në datën 2 korrik , kurse akti i dytë luhet në 15 korrik Ndërsa finalja do të zhvillohet në 2 gusht.