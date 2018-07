Maradona sërish "tapë", dëgjojeni se çfarë thotë (VIDEO)

Shtuar më 24/07/2018, ora 12:10

Bëmat e Diego Armando Maradonës nuk kanë fund.Pas protagonizmit të tij në Kupën e Botës me gjeste shpeshherë me tepër se impulsive, El Pibe de Oro ofron një spektakël më vete në intervistën e dhënë së fundmi me mediat e vendit të tij, të interesuara për “Rusi 2018” dhe vizitën e tij të fundit në Bjellorusi.Në fakt, është e vështirë të kuptohen fjalët e legjendës argentinase të futbollit, sepse duket qartë se është nën efektin e akoolit, shkruan Supersport. Maradona mendon se po u përgjigjet pyetjeve, por artikulimi i tij është për të ardhur keq, atij nuk i kuptohen fjalën që nxjerr nga goja.