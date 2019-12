Muriqi lë pas dëmtimin, gol dhe asist (VIDEO)

Shtuar më 03/12/2019, ora 21:33

Vedat Muriqi nuk mund të qëndrojë larg zakonit të tij, atë të shënuarit gola. Sulmuesi duket se ka hedhur pas krahëve përfundimisht dëmtimin dhe tashmë është rikthyer protagonist me Fenerbahçen.25-vjeçari ishte autori i golit të tretë në suksesin 4-0 të skuadrës së tij në raundin e 1/16 në Kupën e Turqisë, përballë Instabulsporit. Muriqi e nisi ndeshjen nga fillimi, ndërsa gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 71, teksa në zonë nuk fali dhe me një goditje diagonale e depozitoi sferën në fundin e rrjetës Ky ishte goli i tetë sezonal me ngjyrat e Fenerbahçes teksa shtatë i ka realizuar në kampionat, aty ku i duhet të udhëheqë skuadrën drejt vendeve të larta të renditjes.Sakaq, Muriqi ishte autor edhe i një asisti në këtë ndeshje. Futbollisti rrëmbeu një top në minutën e 16 ndërsa edhe pse kishte mundësinë për të realizuar , preferoi të pasimin duke i dhuruar një gol të thjeshtë shokut të skuadrës