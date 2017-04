Ndeshja me Vllazninë, Gjoka: Barazimi ishte i pritshëm

Shtuar më 14/04/2017, ora 15:52

Trajneri i Kukësit, Ernest Gjoka ka folur mbi ndeshjen me Vllazninë dhe nuk e konsideron dramë të madhe barazimin pasi shkodranët janë një ekip me emër të madh.Në një intervistë të dhënë për “Supersport”, ai ritheksoi faktin që ndeshjet në transfertë janë të vështira në Shqipëri, duke paralajmëruar një përballje jo të lehtë ndaj Teutës në Durrës.Për barazimin ndaj Vllaznisë“Nuk është një shok i madh pasi luajtëm me Vllazninë që është një emër i madh. Jemi të vetëdijshëm se çfarë kemi humbur por kjo është gara. Duhet të bëjmë maksimumin duke nisur nga kjo javë.”Për ndeshjen ndaj Teutës “Transfertat në Shqipëri janë të vështira . Duhet të japim maksimumin dhe të shkojmë deri në fund. Duhet të jemi të qetë, të qartë dhe cinikë. Nëse arrijmë të jemi të tillë ndaj Teutës atëherë do të dalim me sukses nga kjo sfidë.”Për garën e titullit“Ne duhet të shohim punën tonë. Nëse fitojmë kemi bërë mirë në të kundërt jo. Nuk duhet të mendojmë për kundërshtarët. Jemi 3 skuadra në garë për titullin, pasi 5 pikë distancë e Skënderbeut nuk janë asgjë. Lufta është e fortë, por ne duhet të këmbëngulim. Këtë kampionat e fiton skuadra që gabon më pak dhe këmbëngul më shumë për ta fituar.”/albeu.com/