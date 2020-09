Në Kosovë kanë përgatitur një surprizë të bukur për Greqinë, do të hapet flamuri i Shqipërisë

Shtuar më 06/09/2020, ora 16:28

Kosova do të përballet në mbrëmjen e sotme kundër Greqisë në takimin e vlefshëm për Ligën e Kombeve.Sigurisht që mëkati më i madh në këtë përballje do të jetë fakti se do të luhet pa tifozë, pasi të gjitha biletat do të shiteshin brenda pak orëve.Por kjo nuk i ndalon tifozët dardanë që të përgatisin një surprizë të bukur kundër Greqisë, megjithëse nuk do të jenë në stadium.Një flamur shqiptar është vendosur në Pallatin e Rinisë dhe Sportit, i cili ka një pamje mjaft të mirë dhe duket lehtësisht nga stadiumi.Kjo është mirëseardhja që i ofrohet kundërshtarit për të kuptuar tokën ku ka zbritur dhe njëkohësisht shtatorin e vitit 2004.Jemi në të njëjtin muaj dhe mund të kemi sërish një festë shqiptare.